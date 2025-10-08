Spectacle Fluide : vulgarisation des inégalités & construction du genre au Lavoir Moderne Parisien Lavoir Moderne Parisien PARIS

Spectacle Fluide : vulgarisation des inégalités & construction du genre au Lavoir Moderne Parisien Lavoir Moderne Parisien PARIS mercredi 8 octobre 2025.

Dans le cadre de son exploitation au Lavoir Moderne Parisien, La Loutre Compagnie vous invite à découvrir sa dernière création.

Un spectacle tout public à partir de 12 ans qui vulgarise de manière sensible et poétique les inégalités et la construction des genres dans la société.

Une fable aquatique qui explore les profondeurs de l’identité : Charlie, jeune adulte, se cogne aux frustrations, aux joies ou aux colères, aux injustices et aux inégalités que le genre fabrique dans notre société… Un parcours initiatique poétique et de réconciliation.

Du mercredi 08 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

dimanche

de 15h00 à 16h15

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 100 ans.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 PARIS

https://lmp-billetterie.mapado.com/event/580252-fluide +33146060805 https://www.facebook.com/Laloutrecieivry/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Laloutrecieivry/?locale=fr_FR