Spectacle Foireux Noël ! La Cave à Sons La Rochelle

La Cave à Sons 29-31 quai du Gabut La Rochelle Charente-Maritime
Des histoires de Noël mais pas comme dans les films… la dinde n’est pas toujours à point, elle est parfois saignante… mamie finit le nez dans les marrons et les cadeaux bah… y’en a pas !
Une racontée de Noël mortelle et piquante à La Cave à Sons !
La Cave à Sons 29-31 quai du Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 54 98
English : Show Foireux Noël !
Christmas stories, but not like in the movies… the turkey isn’t always medium-rare, it’s sometimes rare… grandma ends up with her nose in chestnuts and the presents… well, there aren’t any!
A spicy and deadly Christmas story at La Cave à Sons!
