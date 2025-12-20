Spectacle Foireux Noël ! La Cave à Sons La Rochelle

Spectacle Foireux Noël !

La Cave à Sons 29-31 quai du Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Des histoires de Noël mais pas comme dans les films… la dinde n’est pas toujours à point, elle est parfois saignante… mamie finit le nez dans les marrons et les cadeaux bah… y’en a pas !

Une racontée de Noël mortelle et piquante à La Cave à Sons !

La Cave à Sons 29-31 quai du Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 54 98

English : Show Foireux Noël !

Christmas stories, but not like in the movies… the turkey isn’t always medium-rare, it’s sometimes rare… grandma ends up with her nose in chestnuts and the presents… well, there aren’t any!

A spicy and deadly Christmas story at La Cave à Sons!

