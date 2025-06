Spectacle folklorique avec Cuba et le Sri Lanka Jaillans 3 juillet 2025 07:00

Drôme

Spectacle folklorique avec Cuba et le Sri Lanka place Jean Granet Jaillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

La température va monter d’un cran avec le spectacle de Cuba et du Sri Lanka.

.

place Jean Granet

Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 83 99

English :

The temperature is set to rise a notch with a show from Cuba and Sri Lanka.

German :

Mit der Show aus Kuba und Sri Lanka wird die Temperatur noch weiter steigen.

Italiano :

La temperatura è destinata a salire con lo spettacolo di Cuba e dello Sri Lanka.

Espanol :

La temperatura subirá un poco más con el espectáculo de Cuba y Sri Lanka.

L’événement Spectacle folklorique avec Cuba et le Sri Lanka Jaillans a été mis à jour le 2025-06-20 par Valence Romans Tourisme