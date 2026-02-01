Spectacle folklorique portugais Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Spectacle folklorique portugais

2026-02-07 20:30:00

2026-02-07

2026-02-07

2026-02-07

La ville de Montluçon, en partenariat avec les associations Estrelas Do Norte Montluçon et Souvenir du Diénat , organise un spectacle folklorique portugais pour soutenir la reconstruction de l’église Sainte-Thérèse.

English :

The town of Montluçon, in partnership with the associations Estrelas Do Norte Montluçon and Souvenir du Diénat , is organizing a Portuguese folk show in support of the reconstruction of Sainte-Thérèse church.

