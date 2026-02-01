Spectacle folklorique portugais Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
Spectacle folklorique portugais Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon samedi 7 février 2026.
Spectacle folklorique portugais
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
La ville de Montluçon, en partenariat avec les associations Estrelas Do Norte Montluçon et Souvenir du Diénat , organise un spectacle folklorique portugais pour soutenir la reconstruction de l’église Sainte-Thérèse.
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 41 09 08
English :
The town of Montluçon, in partnership with the associations Estrelas Do Norte Montluçon and Souvenir du Diénat , is organizing a Portuguese folk show in support of the reconstruction of Sainte-Thérèse church.
L’événement Spectacle folklorique portugais Montluçon a été mis à jour le 2026-02-04 par Montluçon Tourisme