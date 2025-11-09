Spectacle folklorique Siaugues-Sainte-Marie

Spectacle folklorique

Spectacle folklorique de danses et musiques Traditionnelles auvergnates Les feux Follets Brivadois à la salle des petites Canailles organisé par Horizon Siaugues . Participation libre et buvette sur place.

Salle des Petites Canailles Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes horizonsiaugues@gmail.com

English :

Traditional Auvergne dance and music show Les feux Follets Brivadois at the salle des petites Canailles organized by Horizon Siaugues . Free admission and refreshments on site.

German :

Folkloreshow mit traditionellen auvergnatischen Tänzen und Musik Les feux Follets Brivadois in der Salle des petites Canailles, organisiert von Horizon Siaugues . Freie Teilnahme und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

Spettacolo di danza e musica tradizionale dell’Alvernia Les feux Follets Brivadois alla Salle des Petites Canailles, organizzato da Horizon Siaugues . Ingresso libero e rinfresco in loco.

Espanol :

Espectáculo de danza y música tradicional de Auvernia Les feux Follets Brivadois en la Salle des Petites Canailles, organizado por Horizon Siaugues . Entrada gratuita y refrescos in situ.

