Spectacle « Fondre la langue” Par la compagnie Au lieu Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

« Fondre la langue » est une déambulation poétique pour deux danseuses poétesses, un rouleau de papier et une bibliothèque.

Les voix soufflent, bruitent, chantent et deviennent mot. Les mots s’assemblent et se décomposent pour se reconstruire sous d’autres formes. Les feuilles de papier se font tonnerre, éventail et se décomposent à leur tour… De la danse, de la voix et des mots.

Pour les 18 mois-3 ans

Sur inscription

Dans le cadre de l’Art pour grandir, découvrez la création de la compagnie Au lieu.

Le samedi 07 février 2026

de 10h00 à 10h45

gratuit

Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance.

Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



