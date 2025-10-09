Spectacle « Fortunes de mer, fortunes de terre » Tonneville La Hague

Tonneville 130 Rue de la Libération La Hague Manche

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09 21:15:00

2025-10-09

Dans le cadre du festival de contes « Histoire[s] d’en découdre » organisé par le Bibliothèque Départementale de la Manche la médiathèque va recevoir Ludovic Souliman, conteur itinérant et Vérène Westphal, violoncelliste pour un spectacle qui vous fera voyager.

Un voyage puissant à travers les âges et les peuples qui ont donné naissance à l’Armorique puis, à la Bretagne. De Debussy à Schubert, à la voix des contes et des récits, se mêle la voix du violoncelle. Une rencontre avec l’âme desfemmes et des hommes de ce pays de mer et de terre, de marins et de paysans, de rêveuses et de rêveurs.

Gratuit Durée 1h15 A partir de 9 ans Sur inscription (inscrire les enfants en tant qu’adultes). .

