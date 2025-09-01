Spectacle Français content Tristan Lucas Vogelgrun

Spectacle Français content Tristan Lucas

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Tristan Lucas est un Français content. Oui, c’est un spécimen rare. Originaire de Caen, cet humoriste a plusieurs cordes à son arc présent au festival de Montreux à plusieurs reprises, chroniqueur à la radio suisse, Tristan Lucas a fait plusieurs premières parties comme Mathieu Madenian, Thomas VDB, mais a aussi fait des tournées avec Aymeric Lompret ou Alexis Le Rossignol. Il nous embarque dans ce spectacle sur sa bicyclette pour un tour du monde de la bêtise humaine. Ça va parler voyages, Bobos, quête de sens ou musée des esclaves. Parce que oui, avec lui, on peut rire de tout ! .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

