SPECTACLE FRANJO Béziers vendredi 10 octobre 2025.

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 34 – 34 – EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Il vous a sûrement fait rire sur internet, mais en spectacle, Franjo multiplie le plaisir par 20 ! Une heure de blagues affinées, avec ironie sur lui, son ex, Melun et la société. Déjà aperçu au Paname Art Café, au Jamel Comedy Club ou en première partie de Paul Mirabel, il vous promet un moment qui passe trop vite. Vous ne sortirez pas plus mature, mais assurément plus heureux.

Payant Réservation conseillée. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

English :

Franjo on stage: an hour of irresistible jokes, with irony about himself, his ex and society. Guaranteed to leave you happier than ever!

German :

Franjo auf der Bühne: Eine Stunde lang unwiderstehliche Witze zwischen Ironie über sich selbst, seine Ex und die Gesellschaft. Lachen ist garantiert, Sie werden glücklicher aus dem Film gehen!

Italiano :

Franjo sul palco: un’ora di battute irresistibili, con ironia su se stesso, sulla sua ex e sulla società. Garantito che vi farà ridere e vi lascerà più felici che mai!

Espanol :

Franjo en el escenario: una hora de chistes irresistibles, con ironía sobre sí mismo, su ex y la sociedad. ¡Garantizado para hacerte reír y dejarte más feliz que nunca!

