Spectacle Franjo Lucé

Spectacle Franjo

Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 21:50:00

Date(s) :

2026-04-02

Franjo, le phénomène du net, débarque sur scène pour une heure de rire garanti !

Entre anecdotes personnelles, ironie sur la vie et blagues affûtées, il vous embarque de Melun à son ex avec une énergie folle. Un spectacle drôle, vif et irrésistible vous ne sortirez pas plus sage… mais beaucoup plus heureux ! A partir de 14 ans. 36 .

Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16 reservations@ville-luce.fr

English :

Franjo, the Internet phenomenon, takes to the stage for an hour of guaranteed laughter!

