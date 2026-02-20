Spectacle Fratello Le Clion sur Mer Pornic

Spectacle Fratello

Le Clion sur Mer 28 rue Ste Victoire Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 15:55:00

Date(s) :

2026-03-01

Spectacle par la Cie Bestia, cirque acrobatique à 360°

Fratello met en scène deux frères de vie, porteurs acrobatiques de talent, qui partagent une passion commune pour le cirque depuis leur plus jeune âge

Ce spectacle, véritable exploration de la fraternité, interroge ce lien de confiance et de complicité, qui se dévoile à travers des techniques variées du cirque, comme le jonglage, le monocycle, les échasses, les diabolos et l’acrobatie au sol.

Tout cela sert à offrir un moment de divertissement et de poésie, tout en mettant en lumière la force du lien fraternel et la capacité à communiquer sans mots. .

+33 2 40 82 04 40

English :

Show by Cie Bestia, 360° circus acrobatics

L’événement Spectacle Fratello Pornic a été mis à jour le 2026-02-20 par I_OT Pornic