Spectacle Fred Blin A-T-ON TOUJOURS RAISON ? WHICH WITCH ARE YOU ? Ax-les-Thermes jeudi 24 juillet 2025.

Terrain de pétanque Ax-les-Thermes Ariège

Début : Vendredi 2025-07-24 20:00:00

fin : 2025-07-25

2025-07-24 2025-07-25

Un spectacle d’erreur qui fait peur de la Cie « Fred Blin »

Dès 8 ans

Terrain de pétanque Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie +33 5 61 64 38 00

English : Show Fred Blin A-T-ON TOUJOURS RAISON ? WHICH WITCH ARE YOU ?

A scary mistake show by Cie « Fred Blin ».

ARE WE ALWAYS RIGHT? WHICH WITCH ARE YOU?

Ages 8 and up

German :

Eine erschreckende Fehlershow der Cie « Fred Blin »

HABEN WIR IMMER RECHT? WELCHE HEXE BIST DU?

Ab 8 Jahren

Italiano :

Uno spaventoso spettacolo di errori della compagnia « Fred Blin

ABBIAMO SEMPRE RAGIONE? QUALE STREGA SEI?

Da 8 anni

Espanol : Espectáculo Fred Blin ¿TENEMOS SIEMPRE LA RAZÓN? ¿QUÉ BRUJA ERES?

Un espantoso espectáculo de errores de la empresa « Fred Blin

¿TENEMOS SIEMPRE RAZÓN? ¿QUE BRUJA ERES?

Desde hace 8 años

