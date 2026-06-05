Spectacle Free Danse Cher journal !… Théâtre Quintaou Anglet

Anglet

Spectacle Free Danse Cher journal !…

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Et si, le temps d’une soirée, nous ouvrions les pages d’un journal intime…

Ces pages secrètes que l’on cache sous un oreiller, que l’on remplit de rêves, de peurs, de souvenirs, de silences et d’espoir.

A travers la danse, les corps deviennent des mots, les émotions prennent vie, et chaque tableau raconte un fragment d’existence. De l’univers tendre et imaginaire de l’enfance aux questionnements plus profonds de l’adolescence et de la vie qui grandit, ce spectacle traverse les émotions que nous portons tous en nous. Dans une chambre, dans la rue, dans un jardin ou au cœur de nos pensées, les danseurs ouvrent leur monde intérieur et nous invitent à voyager avec eux.

Chaque mouvement devient une confidence. Chaque regard raconte ce que l’on n’ose pas toujours dire. Entre douceur, énergie, fragilité et liberté…

Un spectacle sincère et humain, où la danse devient le langage des émotions. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 98 01 64 free-danse@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Free Danse Cher journal !…

L’événement Spectacle Free Danse Cher journal !… Anglet a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Anglet