Spectacle Frères d’âme Galerie Félicie Gréoux-les-Bains

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 19:00:00

2026-04-09

Dans un lieu original et convivial, des poèmes en cascade ! Ronsard, Rostand, Rimbaud, et bien d’autres, nous parlent d’amour, de miracle, et de grands combats. Sur réservation.

Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr

English :

In an original and convivial setting, a cascade of poems! Ronsard, Rostand, Rimbaud and many others speak of love, miracles and great battles. Reservations required.

Show followed by light refreshments. With La Brouette company

