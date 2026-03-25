Spectacle Frères d’âme Galerie Félicie Gréoux-les-Bains
Spectacle Frères d’âme Galerie Félicie Gréoux-les-Bains jeudi 28 mai 2026.
Spectacle Frères d’âme
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 19:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Dans un lieu original et convivial, des poèmes en cascade ! Ronsard, Rostand, Rimbaud, et bien d’autres, nous parlent d’amour, de miracle, et de grands combats. Sur réservation.
Spectacle suivi d’une petite collation offerte. Avec la compagnie La Brouette
.
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr
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English :
In an original and convivial setting, a cascade of poems! Ronsard, Rostand, Rimbaud and many others speak of love, miracles and great battles. Reservations required.
Show followed by a light snack. With La Brouette company
L’événement Spectacle Frères d’âme Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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