Spectacle | Friandises Vélicyclopédiques | Vincent Warin Cie 3.6/3.4 Place des Sablons Le Mans

Place des Sablons Pl. des Sablons Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-17 18:30:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Création unique et éphémère, Friandises Vélicyclopédiques est une partition chorégraphique orchestrée par les musiciennes et musiciens de l’association mancelle Musiko’Metis.

Création unique et éphémère, Friandises Vélicyclopédiques est une partition chorégraphique orchestrée par les musiciennes et musiciens de l’association mancelle Musiko’Metis. Par cette rencontre, c’est un nouveau laboratoire éphémère qui s’inscrit au coeur du quartier des Sablons Bords de l’Huisne pour faire vivre une création physique et musicale originale.

Une expérience unique en résonance avec la richesse du territoire où l’évocation des mouvements acrobatiques relève le défi d’une écriture sonore unique qui nous charge de poésie.

Tout public .

English :

A unique, ephemeral creation, Friandises Vélicyclopédiques is a choreographic score orchestrated by musicians from the Musiko’Metis association in Manche.

German :

Friandises Vélicyclopédiques ist eine einzigartige und kurzlebige Kreation, eine choreografische Partitur, die von den Musikerinnen und Musikern des Vereins Musiko’Metis aus Mancelle orchestriert wurde.

Italiano :

Creazione unica ed effimera, Friandises Vélicyclopédiques è una partitura coreografica orchestrata dai musicisti dell’associazione Musiko’Metis di Manche.

Espanol :

Creación única y efímera, Friandises Vélicyclopédiques es una partitura coreográfica orquestada por músicos de la asociación Musiko’Metis de Manche.

