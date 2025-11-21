Spectacle Fricassée de berniques sur lit de Prévert, par la Cie Labelles et Compagnie Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Spectacle Fricassée de berniques sur lit de Prévert, par la Cie Labelles et Compagnie

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Une lecture de textes de Jacques Prévert ponctuée de nos Chansons de port.



Un spectacle qui fait du bien. Cette Fricassée est une lecture à deux, trois ou quatre voix et deux, trois ou quatre cœurs.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English :

A reading of texts by Jacques Prévert, punctuated by our Chansons de port.



A feel-good show. This Fricassée is a reading for two, three or four voices and two, three or four hearts.

German :

Eine Lesung von Texten von Jacques Prévert, die von unseren Chansons de Port unterbrochen wird.



Eine Aufführung, die gut tut. Diese Frikassee ist eine Lesung mit zwei, drei oder vier Stimmen und zwei, drei oder vier Herzen.

Italiano :

Una lettura di testi di Jacques Prévert scandita dalle nostre Chansons de port.



Uno spettacolo di benessere. Questa Fricassée è una lettura a due, tre o quattro voci e due, tre o quattro cuori.

Espanol :

Una lectura de textos de Jacques Prévert puntuada por nuestras Chansons de port.



Un espectáculo para sentirse bien. Esta Fricassée es una lectura para dos, tres o cuatro voces y dos, tres o cuatro corazones.

