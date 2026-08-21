Spectacle Frou-Frou, Cie La belle trame, Musée Barthélemy Thimonnier de la Machine à coudre et du Cycle, Amplepuis

samedi 19 septembre 2026 · Musée Barthélemy Thimonnier de la Machine à coudre et du Cycle · Amplepuis

Informations pratiques

Spectacle Frou-Frou, Cie La belle trame Samedi 19 septembre, 16h30 Musée Barthélemy Thimonnier de la Machine à coudre et du Cycle Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

SPECTACLE Frou-Frou, Cie La belle trame

Rétropédalage historique pour en découdre avec la robe !

Gratuit. Réservation conseillée : musee.thimonnier@c-or.fr / 04 74 89 08 90

Musée Barthélemy Thimonnier de la Machine à coudre et du Cycle place de l’hotel de ville, 69550 Amplepuis, France Amplepuis 69550 Le Reverdy Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474890890 https://musees.ouestrhodanien.fr/musee-barthelemy-thimonnier.html [{« link »: « mailto:musee.thimonnier@c-or.fr »}] Première collection publique française de machines à coudre, rapprochement historique et technologique de la machine à coudre et du cycle. Collections installées dans l’ancien hôpital de la ville d’Amplepuis.

SPECTACLE Frou-Frou, Cie La belle trame

©Ministère de la Culture