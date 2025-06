Spectacle – Frou-Frou, rétropédalage historique pour en découdre avec la robe Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Spectacle – Frou-Frou, rétropédalage historique pour en découdre avec la robe Dimanche 20 juillet, 16h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Dans la limite des places disponibles | Placement assis dans le jardin du musée.

En cas de pluie, repli sous les halles de La Côte Saint-André, placement debout, pensez à apporter votre pliant.

Début : 2025-07-20T16:00:00 – 2025-07-20T16:50:00

Fin : 2025-07-20T16:00:00 – 2025-07-20T16:50:00

Spectacle

Frou-Frou, rétropédalage historique pour en découdre avec la robe

La couture à la force du mollet ! C’est la proposition de deux costumières, Amarine et Charlotte. À l’aide de leur étrange vélo-couture, elles parcourent l’histoire du costume féminin, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Mais elles n’y arriveront pas seules ! Il leur faudra parfois la complicité du public pour actionner leur cyclo-machine.

Un spectacle proposé dans le cadre de la saison culturelle « Des habits et nous », portée par le Département de l’Isère.

Production : La Belle Trame

Co-Production : Quelques p’Arts… Centre national des arts de la rue et de l’espace public / Annonay Rhône Agglo – saison culturelle En Scènes

Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Ardèche.

Licence spectacle : PLATESV-D-2023-001823

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

(c) Oksana Zinchenko