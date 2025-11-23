Spectacle Fuega Égletons

Spectacle Fuega

Château Robert Égletons Corrèze

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Tout public à partir de 2 ans 35 min.

Mini ciné-concert de bruits, d’images et d’odeurs.

Fuega est un spectacle sensoriel et poétique pour enfants, où une phacochère curieuse (Fuega) et un enfant rêveur explorent la Terre à travers des peintures colorées, des sons et des odeurs. Dans un petit théâtre miniature, les bambins s’installent sur des coussins et se laissent guider par leurs sens dans ce rêve qui mêle musique, voix et images vives, pour une aventure à la fois douce et fascinante.

Le voyage graphique et sensoriel d’un phacochère autour de la terre. Un enfant raconte son rêve, sa rencontre avec Fuega. Le récit arrive par bribes, hésitant. Comme un nouvel éveil au monde. Fuega se déplace sur la planète, guidée par ses découvertes gourmandes. Tantôt une odeur, un son, une couleur ou une sensation l’attirent. .

