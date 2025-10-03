Spectacle Funérailles d’Hiver de Hanolk Levin Farce Burlesque Maison Pour Tous Brives-Charensac

Spectacle Funérailles d'Hiver de Hanolk Levin Farce Burlesque Maison Pour Tous Brives-Charensac vendredi 3 octobre 2025.

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Présentée par le Théâtre du Pont Vieux. Conte cruel et fantastique où deux familles, voulant fuir une mauvaise nouvelle pour sauver un évènement heureux, se dévoilent dans leur égoïsme le plus féroce.

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

English :

Presented by Théâtre du Pont Vieux. A cruel and fantastic tale in which two families, trying to escape bad news to save a happy event, reveal their fiercest selfishness.

German :

Präsentiert vom Théâtre du Pont Vieux. Grausames und fantastisches Märchen, in dem zwei Familien, die vor einer schlechten Nachricht fliehen wollen, um ein glückliches Ereignis zu retten, sich in ihrem wildesten Egoismus offenbaren.

Italiano :

Presentato dal Théâtre du Pont Vieux. Una storia crudele e fantastica in cui due famiglie, cercando di sfuggire a una cattiva notizia per salvare un lieto evento, rivelano il loro più feroce egoismo.

Espanol :

Presentado por el Théâtre du Pont Vieux. Un cuento cruel y fantástico en el que dos familias, que intentan escapar de las malas noticias para salvar un acontecimiento feliz, revelan su egoísmo más feroz.

