Spectacle Gadjo Épinal

Gadjo est tout à la fois, dormeur, glaneur, jongleur et rêveur. Dans un bric à brac d’objets récupérés, il construit sa scène et son décor pour ses numéros en tout genre. On découvre ainsi l’équilibre sur caisse, l’envol de diabolos, la manipulation de boule en verre ou le fameux lancé de brosse à dents… Gadjo aura besoin de l’aide du public pour monter ces numéros improvisés, l’occasion de vivre un moment de cirque collectif et participatif !

Ce spectacle pour petits et grands démarre à 17h sous le préau du musée (durée 30-40min). Profitez de cette occasion pour visiter plus tôt dans l’après-midi notre exposition temporaire et devenez incollable sur le cirque, de sa naissance au 18e siècle à son âge d’or au 19e siècle !

Accès Réservation obligatoire. Spectacle accessible à partir de 4ans. Tarif Sur présentation du billet d’entrée.Tout public

42 bis Quai de Dogneville Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 48 30

English :

Gadjo is a sleeper, a gleaner, a juggler and a dreamer all rolled into one. From a bric-a-brac of salvaged objects, he builds his stage and set for his acts of all kinds. We discover balancing on a crate, diabolos flying, glass ball manipulation and the famous toothbrush toss? Gadjo will need the audience?s help to put together these improvised acts, giving you the chance to experience a collective, participatory circus experience!

This show for young and old starts at 5pm in the museum courtyard (duration 30-40min). Take this opportunity to visit our temporary exhibition earlier in the afternoon, and learn all about the circus, from its birth in the 18th century to its golden age in the 19th!

Access: Reservations required. Show open to children aged 4 and over. Price: Upon presentation of admission ticket.

German :

Gadjo ist alles zugleich: Schläfer, Sammler, Jongleur und Träumer. In einem Sammelsurium aus gebrauchten Gegenständen baut er seine Bühne und sein Dekor für seine Kunststücke aller Art. So entdeckt man das Balancieren auf Kisten, das Fliegen von Diabolos, das Manipulieren von Glaskugeln oder den berühmten Zahnbürstenwurf Gadjo braucht die Hilfe des Publikums, um seine improvisierten Nummern auf die Beine zu stellen

Diese Show für Groß und Klein beginnt um 17 Uhr auf dem Museumshof (Dauer 30-40 Minuten). Nutzen Sie die Gelegenheit, am Nachmittag unsere Sonderausstellung zu besuchen und erfahren Sie alles über den Zirkus, von seiner Entstehung im 18. Jahrhundert bis zu seinem goldenen Zeitalter im 19

Zugang: Eine Reservierung ist erforderlich. Die Vorstellung ist ab 4 Jahren zugänglich. Eintrittspreis: Bei Vorlage der Eintrittskarte.

Italiano :

Gadjo è un dormiente, un raccoglitore, un giocoliere e un sognatore, tutto in uno. Da un bric-à-brac di oggetti di recupero, costruisce il suo palcoscenico e il suo set per i suoi numeri di ogni tipo. Scoprirete l’equilibrio su una cassa, il volo dei diaboli, la manipolazione di una palla di vetro e il famoso lancio dello spazzolino da denti? Gadjo avrà bisogno dell’aiuto del pubblico per mettere in scena questi numeri improvvisati, dandovi la possibilità di vivere un’esperienza di circo collettiva e partecipativa!

Questo spettacolo per grandi e piccini inizia alle 17.00 nel parco giochi coperto del museo (durata 30-40 minuti). Approfittate di questa occasione per visitare la nostra mostra temporanea nel primo pomeriggio e scoprire tutto sul circo, dalla sua nascita nel XVIII secolo alla sua epoca d’oro nel XIX!

Accesso: Prenotazione obbligatoria. Adatto ai bambini a partire dai 4 anni. Prezzo: Su presentazione del biglietto d’ingresso.

Espanol :

Gadjo es un dormilón, un espigador, un malabarista y un soñador, todo en uno. A partir de un batiburrillo de objetos recuperados, construye su escenario y decorado para sus actos de todo tipo. Descubrirás equilibrios sobre una caja, diábolos voladores, el manejo de una bola de cristal y el famoso lanzamiento del cepillo de dientes.. Gadjo necesitará la ayuda del público para realizar estos números improvisados, ¡lo que le permitirá vivir una experiencia circense colectiva y participativa!

Este espectáculo para grandes y pequeños comienza a las 17:00 h en el patio cubierto del museo (duración 30-40 min). Aproveche la ocasión para visitar nuestra exposición temporal a primera hora de la tarde y aprender todo sobre el circo, desde su nacimiento en el siglo XVIII hasta su época dorada en el XIX

Acceso: Imprescindible reservar. Para niños a partir de 4 años. Precio: Previa presentación de la entrada.

