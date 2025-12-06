Spectacle Gadoue Le Théâtre Bar-le-Duc

Spectacle Gadoue

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Cie Le jardin des délices / jonglage et harpe / dès 5 ans

Prenez place autour d’une piste recouverte d’une épaisse couche d’argile et laissez-vous surprendre par un duo fou et facétieux qui mêle jonglerie, boue et harpe. Au début, tout va bien. Un jongleur en complet-veston tente de maîtriser son art tout en évitant de se salir. Mais la boue, ça colle, ça glisse, ça tâche et, inéluctablement, tout dérape, pour notre plus grand plaisir ! Entre glissades, éclats de rire, sons mélodieux de harpes et sculptures de boue, GADOUE ravive chez les petits comme les grands le plaisir d’être déraisonnable, le frisson du défendu, la grande joie du pas correct ! En d’autres termes, notre irrépressible (ou enfouie) envie de gauiller …

Restez pour le goûter avant le défilé de la Saint Nicolas dans les rues de Bar-le-Duc !Tout public

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Cie Le jardin des délices / juggling and harp / from age 5

Take your place around a track covered with a thick layer of clay, and let yourself be surprised by a crazy, facetious duo mixing juggling, mud and harp. At first, all is well. A juggler in a jacket tries to master his art while avoiding getting dirty. But mud sticks, slips and stains, and inevitably everything goes wrong, much to our delight! Between slides, laughter, the melodious sounds of harps and mud sculptures, GADOUE rekindles in young and old alike the pleasure of being unreasonable, the thrill of the forbidden, the great joy of the improper! In other words, our irrepressible (or buried) desire to « waffle »?

Stay for a snack before the Saint Nicolas parade through the streets of Bar-le-Duc!

German :

Cie Le jardin des délices / Jonglage und Harfe / ab 5 Jahren

Nehmen Sie Platz um eine mit einer dicken Lehmschicht bedeckte Bahn und lassen Sie sich von einem verrückten und schelmischen Duo überraschen, das Jonglieren, Schlamm und Harfe miteinander verbindet. Am Anfang ist alles in Ordnung. Ein Jongleur im Westentaschenanzug versucht, seine Kunst zu beherrschen und sich nicht schmutzig zu machen. Aber Schlamm klebt, rutscht, kleckert und unweigerlich gerät alles ins Rutschen zu unserer großen Freude! Zwischen Rutschpartien, Lachsalven, melodischen Harfenklängen und Schlammskulpturen weckt GADOUE bei Groß und Klein die Freude an der Unvernunft, den Nervenkitzel des Verbotenen und die große Freude am Unkorrekten! Mit anderen Worten, unsere unbändige (oder verschüttete) Lust auf « gauiller », auf « gauillieren »

Bleiben Sie für einen Snack, bevor der Nikolausumzug durch die Straßen von Bar-le-Duc beginnt!

Italiano :

Cie Le jardin des délices / giocoleria e arpa / a partire da 5 anni

Prendete posto attorno a una pista ricoperta da uno spesso strato di argilla e lasciatevi sorprendere da un duo folle e faceto che unisce giocoleria, fango e arpa. All’inizio tutto va bene. Un giocoliere in giacca cerca di padroneggiare la sua arte evitando di sporcarsi. Ma il fango è appiccicoso, scivoloso e ostinato, e inevitabilmente tutto va storto, per la nostra gioia! Tra scivoli, scoppi di risate, suoni melodiosi di arpe e sculture di fango, GADOUE fa rivivere a grandi e piccini il piacere dell’irragionevolezza, il brivido del proibito, la grande gioia dell’improprio! In altre parole, il nostro irrefrenabile (o sepolto) desiderio di « stravagare »?

Restate per uno spuntino prima della sfilata di San Nicola per le strade di Bar-le-Duc!

Espanol :

Cie Le jardin des délices / malabares y arpa / a partir de 5 años

Toma tu sitio alrededor de una pista cubierta con una gruesa capa de barro y déjate sorprender por un dúo loco y jocoso que combina malabares, barro y arpa. Al principio, todo va bien. Un malabarista con chaqueta intenta dominar su arte evitando ensuciarse. Pero el barro es pegajoso, resbaladizo y testarudo, e inevitablemente todo sale mal, ¡para nuestro deleite! Entre toboganes, estallidos de risa, melodiosos sonidos de arpas y esculturas de barro, GADOUE reaviva en grandes y pequeños el placer de la sinrazón, la emoción de lo prohibido, ¡la gran alegría de lo impropio! En otras palabras, nuestro irrefrenable (o soterrado) deseo de « volvernos locos »..

Quédese a merendar antes del desfile de San Nicolás por las calles de Bar-le-Duc

