Spectacle GAETAN HUSSON DANS CHARBON à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle GAETAN HUSSON DANS CHARBON à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

2026-06-02

Pensionnaire de la Troupe du Jamel et régulièrement sur les scènes des comedy clubs convoités de la capitale, Gaëtan Husson vous présente son nouveau spectacle.

La vie n’est qu’une blague. Elle peut s’arrêter dans la seconde. Alors, il faut travailler comme si on allait mourir à 100 ans et vivre comme

si on devait mourir demain . .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

