Spectacle gai rire, la guérison par le rire Plainfaing

39 noiregoutte Plainfaing Vosges
Tarif : 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Vendredi 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06 2026-02-07
L'association Abralkor présente gai rire 3.0, la guérison par le rire par Mademoiselle Serge, spectacle touchant et drôle, humour libérateur et pétillant selon Vosges Matin. Tout public
15 .
39 noiregoutte Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 50 32 13
English :
The Abralkor association presents gai rire 3.0, la guérison par le rire by Mademoiselle Serge, a touching and funny show, liberating and sparkling humor according to Vosges Matin.
