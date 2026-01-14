Spectacle gai rire, la guérison par le rire Plainfaing

Spectacle gai rire, la guérison par le rire

L’association Abralkor présente gai rire 3.0, la guérison par le rire par Mademoiselle Serge, spectacle touchant et drôle, humour libérateur et pétillant selon Vosges Matin.Tout public

The Abralkor association presents gai rire 3.0, la guérison par le rire by Mademoiselle Serge, a touching and funny show, liberating and sparkling humor according to Vosges Matin.

