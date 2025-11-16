Spectacle Gainsbourg for kids Saint-Dizier

Spectacle Gainsbourg for kids Saint-Dizier dimanche 16 novembre 2025.

Spectacle Gainsbourg for kids

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Tout public

Un spectacle musical jeune public pour découvrir ou redécouvrir le répertoire de Serge Gainsbourg, à partir de 6 ans. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

