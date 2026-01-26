Spectacle Gala d’ouverture du Festival d’humour de Metz 2026 Metz

Spectacle Gala d’ouverture du Festival d’humour de Metz 2026

Julien Strelzyk animera ce gala d’ouverture. Pour la première fois en 4 ans, le festival débutera par une soirée avec de nombreux invités humoristes et personnalités messines !

1h15 de sketchs, de joie, d’allégresse et de délires pour lancer cette 4ème édition !Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Julien Strelzyk will host the opening gala. For the first time in 4 years, the festival will kick off with an evening featuring a host of guests: comedians and personalities from Metz!

1h15 of sketches, joy and delirium to launch this 4th edition!

