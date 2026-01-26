Spectacle Gala d’ouverture du Festival d’humour de Metz 2026 Metz
Spectacle Gala d’ouverture du Festival d’humour de Metz 2026 Metz lundi 26 janvier 2026.
Spectacle Gala d’ouverture du Festival d’humour de Metz 2026
Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-01-26 20:00:00
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
Julien Strelzyk animera ce gala d’ouverture. Pour la première fois en 4 ans, le festival débutera par une soirée avec de nombreux invités humoristes et personnalités messines !
1h15 de sketchs, de joie, d’allégresse et de délires pour lancer cette 4ème édition !Tout public
.
Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Julien Strelzyk will host the opening gala. For the first time in 4 years, the festival will kick off with an evening featuring a host of guests: comedians and personalities from Metz!
1h15 of sketches, joy and delirium to launch this 4th edition!
L’événement Spectacle Gala d’ouverture du Festival d’humour de Metz 2026 Metz a été mis à jour le 2026-01-22 par AGENCE INSPIRE METZ