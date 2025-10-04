Spectacle « Génération Barber » Place du Docteur Dufau Léon

Spectacle « Génération Barber » Place du Docteur Dufau Léon samedi 4 octobre 2025.

Spectacle « Génération Barber »

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La Compagnie Barber Shop Quartet vous propose un tout nouveau spectacle !

Mis en scène par Sophie Forte, ces quatre joyeux lurons conjuguent virtuosité musicale et comédie jubilatoire pour vous surprendre, vous émouvoir et vous faire éclater de rire.

Génération Barber, c’est un hommage pétillant au célèbre style musical Barbershop, revisité, en français, avec brio et malice.

Porté par une maîtrise vocale exceptionnelle, l’excellence des bruitages, un timbre unique et des textes ciselés, littéraires et irrésistiblement drôles, ce quatuor vocal vous enchantera et vous embarquera dans son univers surprenant.

Avec un regard toujours décalé mais bienveillant, il vous promet une expérience musicale inoubliable.

Un spectacle à ne pas manquer !

Site internet https://cie-barber-shop-quartet.fr .

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 20 00 centreculturel@leon.fr

English : Spectacle « Génération Barber »

German : Spectacle « Génération Barber »

Italiano :

Espanol : Spectacle « Génération Barber »

L’événement Spectacle « Génération Barber » Léon a été mis à jour le 2025-09-15 par Côte Landes Nature Tourisme