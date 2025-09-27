Spectacle “Générationn’Elles” Place du Corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre

Spectacle “Générationn’Elles” Place du Corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre samedi 27 septembre 2025.

Place du Corps Franc Pommiès Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Plongez dans une comédie à la fois drôle et émouvante, qui explore la vie et les combats des femmes à travers trois générations d’une même famille. Issues de milieux sociaux différents, elles partagent leurs expériences, leurs joies, leurs frustrations et leurs luttes pour s’affranchir des inégalités, donnant vie à un récit riche en émotions et en réflexion.

Cette pièce, “Générationn’Elles”, allie humour, sensibilité et engagement, et offre une perspective sur les défis auxquels les femmes sont confrontées, hier comme aujourd’hui. L’écriture vivante et les dialogues percutants font de cette représentation un moment de partage et de complicité avec le public.

Un rendez-vous culturel à ne pas manquer, proposé par le Pôle Culture Adour-Madiran, en partenariat avec l’association “Au tour du Livre”, dans le cadre du Salon du Livre. Une soirée qui promet rires, émotions et réflexion autour des générations de femmes et de leurs histoires.

Place du Corps Franc Pommiès Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 contact@adour-madiran.fr

English :

Immerse yourself in a comedy that is both funny and moving, exploring the lives and struggles of women across three generations of the same family. Coming from different social backgrounds, they share their experiences, their joys, their frustrations and their struggles to free themselves from inequality, giving life to a story rich in emotion and reflection.

This play, Générationn?Elles, combines humor, sensitivity and commitment, and offers a perspective on the challenges facing women, past and present. The lively writing and powerful dialogues make this performance a moment of sharing and complicity with the audience.

A cultural event not to be missed, proposed by the Pôle Culture Adour-Madiran, in partnership with the association ?Au tour du Livre?, as part of the Salon du Livre. An evening that promises laughter, emotion and reflection on generations of women and their stories.

German :

Tauchen Sie ein in eine lustige und bewegende Komödie, die das Leben und die Kämpfe von Frauen über drei Generationen einer Familie hinweg beleuchtet. Die Frauen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten teilen ihre Erfahrungen, Freuden, Frustrationen und ihren Kampf gegen Ungleichheit und erwecken so eine emotionale und nachdenkliche Geschichte zum Leben.

Das Stück « Générationn?Elles » verbindet Humor, Sensibilität und Engagement und bietet einen Einblick in die Herausforderungen, denen sich Frauen heute und in der Vergangenheit gegenübersehen. Der lebendige Schreibstil und die schlagkräftigen Dialoge machen die Aufführung zu einem Moment des Teilens und der Komplizenschaft mit dem Publikum.

Diese kulturelle Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten, wird vom Pôle Culture Adour-Madiran in Zusammenarbeit mit dem Verein Au tour du Livre im Rahmen der Buchmesse angeboten. Ein Abend, der Lachen, Emotionen und Nachdenken über die Generationen von Frauen und ihre Geschichten verspricht.

Italiano :

Immergetevi in una commedia divertente e commovente allo stesso tempo, che esplora la vita e le lotte delle donne attraverso tre generazioni della stessa famiglia. Provenienti da contesti sociali diversi, condividono le loro esperienze, le loro gioie, le loro frustrazioni e le loro lotte per liberarsi dalla disuguaglianza, dando vita a una storia ricca di emozioni e riflessioni.

Questo spettacolo, Générationn?Elles, combina umorismo, sensibilità e impegno, e offre una prospettiva sulle sfide che le donne devono affrontare, nel passato e nel presente. La scrittura vivace e i dialoghi incisivi rendono questo spettacolo un momento di condivisione e complicità con il pubblico.

Un evento culturale da non perdere, organizzato dal Pôle Culture Adour-Madiran, in collaborazione con l’associazione « Au tour du Livre » nell’ambito del Salon du Livre. Una serata di risate, emozioni e riflessioni su generazioni di donne e sulle loro storie.

Espanol :

Sumérjase en una comedia a la vez divertida y conmovedora, que explora la vida y las luchas de las mujeres a través de tres generaciones de una misma familia. Procedentes de distintos medios sociales, comparten sus experiencias, sus alegrías, sus frustraciones y sus luchas por liberarse de la desigualdad, dando vida a una historia rica en emociones y reflexiones.

Esta obra, Générationn?Elles, combina humor, sensibilidad y compromiso, y ofrece una perspectiva sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres, en el pasado y en el presente. La vivacidad de la escritura y la fuerza de los diálogos hacen de esta representación un momento de intercambio y complicidad con el público.

Una cita cultural ineludible, organizada por el Polo Cultura Adour-Madiran, en colaboración con la asociación « Au tour du Livre », en el marco del Salón del Libro. Una velada de risas, emoción y reflexión sobre generaciones de mujeres y sus historias.

