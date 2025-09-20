Spectacle : George à la demande Salle des fêtes Saint-Martin-de-Boscherville

Spectacle : George à la demande Samedi 20 septembre, 20h00 Salle des fêtes Seine-Maritime

Durée 45 min.

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T20:45:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T20:45:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Ce spectacle improvisé nous embarque dans l’univers de George Sand. Dans son théâtre domestique de Nohant, sa famille, ses amis se rejoignaient pour faire du théâtre. Voici l’occasion de replonger dans cette joyeuse effervescence : le public choisit deux canevas d’improvisation de George Sand – et c’est parti !

Proposé par la Métropole Rouen Normandie.

Salle des fêtes Route de Quevillon, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sophie Lulague