Informations pratiques

Laigné-Saint-Gervais

Spectacle « Germaine & Germaine » par Cie Quand les mouettes auront des dents (86)

Place du Mail Laigné-Saint-Gervais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle Hors les murs ! « Germaine & Germaine » par la Cie Quand les moules auront des dents, le samedi 19 septembre à 17h, sur la place du Mail à Laigné-Saint-Gervais. En partenariat avec le centre social La Ruche.

SPECTACLE Hors les murs ! « Germaine & Germaine »

Par Cie Quand les moules auront des dents (86)

Samedi 19 septembre à 17h

Duo gestuel et clownesque pour 2 mamies et leur banc

Tout public

Durée : 45 min

Gratuit

Informations et réservations : 02 43 42 29 48 ou cscvalrhonne@gmail.com

Elles ont le même prénom : Germaine et Germaine… pratique !

C’est ainsi que débute l’histoire : il y a la ville, il y a cette rue, il y a ce banc et ces deux petites vieilles qui passent le temps. Jamais là où on les attend, parfois malicieuses, souvent irrévérencieuses, toujours joueuses…

Ces deux mamies un peu sadiques et pleines d’humour livrent un regard tantôt doux, tantôt acerbe et cruel sur le monde qui les entoure.

HORS LES MURS !

Le spectacle aura lieu sur la place du Mail à Laigné-Saint-Gervais

Le Val’Rhonne, partenaire de LA RUCHE, centre social de Laigné-Saint-Gervais pour l’évènement. .

Place du Mail Laigné-Saint-Gervais 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

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English :

Outdoor Performance! “Germaine & Germaine” by the theater company Quand les moules auront des dents, Saturday, September 19, at 5:00 p.m., on the Place du Mail in Laign-Saint-Gervais. In partnership with the La Ruche community center.

L’événement Spectacle « Germaine & Germaine » par Cie Quand les mouettes auront des dents (86) Laigné-Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT72