Spectacle gesticlowné Scierie quartier gare Tence dimanche 13 juillet 2025.

Spectacle gesticlowné

Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Spectacle gesticlowné XXXXX puisqu’on a le feu au poudre !

Dès 16h ouverture des portes pour un goûter crêpes.

Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 74 67 36 scieriequartiergare@gmail.com

English :

Gesticlowné XXXXX show, because we’re on fire!

Doors open at 4pm for a crêpe snack.

German :

Gesticlowné-Show XXXXXX da wir Feuer und Flamme sind!

Ab 16 Uhr öffnen sich die Türen für einen Crêpes-Imbiss.

Italiano :

Spettacolo di Gesticlowné XXXXX, perché siamo in fiamme!

Le porte si aprono alle 16.00 per uno spuntino a base di frittelle.

Espanol :

Espectáculo Gesticlowné XXXXX, ¡porque estamos que ardemos!

Las puertas se abren a las 16:00 para un aperitivo de panqueques.

