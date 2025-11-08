Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Giedré + Hélène Piris SMAC Paloma Nîmes

Spectacle Giedré + Hélène Piris SMAC Paloma Nîmes samedi 8 novembre 2025.

Spectacle Giedré + Hélène Piris

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Spectacle Giedré + Hélène Piris
  .

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

English :

Giedré + Hélène Piris show

German :

Show Giedré + Hélène Piris

Italiano :

Mostra Giedré + Hélène Piris

Espanol :

Espectáculo Giedré + Hélène Piris

L’événement Spectacle Giedré + Hélène Piris Nîmes a été mis à jour le 2025-10-16 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes