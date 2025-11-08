Spectacle Giedré + Hélène Piris SMAC Paloma Nîmes
Spectacle Giedré + Hélène Piris SMAC Paloma Nîmes samedi 8 novembre 2025.
Spectacle Giedré + Hélène Piris
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Spectacle Giedré + Hélène Piris
.
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
English :
Giedré + Hélène Piris show
German :
Show Giedré + Hélène Piris
Italiano :
Mostra Giedré + Hélène Piris
Espanol :
Espectáculo Giedré + Hélène Piris
L’événement Spectacle Giedré + Hélène Piris Nîmes a été mis à jour le 2025-10-16 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes