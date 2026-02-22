Spectacle Giedré Palais des congrès Parthenay

Spectacle Giedré

Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

GiedRé aime écrire et chanter sur scène des chansons drôles à partir de sujets qui le sont beaucoup moins, persuadée que les projecteurs lui donnent dix ans de moins.

Elle repart en tournée avec un spectacle Maxi Best Of , réunissant ses chansons préférées les siennes, celles du public et quelques nouvelles. Après avoir écrit plus de 150 titres, elle reprend la route pour les partager avec tous, que l’on ait le cœur un peu lourd ou simplement envie de rire.

David Buzz & Babouxka revisitent ensemble avec fraîcheur et complicité les grands classiques de la chanson. D’Amy Winehouse à Edith Piaf en passant par The Clash, leur répertoire éclectique parle à toutes les générations.

Ce duo est composé de Babouxka, une voix brute, un brin cabossée et de David Buzz, un guitariste qui tricote des riffs au groove sauvage armé d’un looper au pied et d’une voix rock’n’roll. .

Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L'événement Spectacle Giedré Parthenay a été mis à jour le 2026-02-21