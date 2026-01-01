Spectacle : GIGI MAIF Social Club Paris

GIGI est vibration, humanité et désespoir.

La parole est instantanée, enivrante et inaliénable, laissant derrière elle un corps qui s’effeuille, se déconstruit et se cherche. Par ce corps qui se dépouille et cette voix qui se libère, GIGI laisse une part d’intimité se dévoiler à vos yeux.

Sous forme d’un one wo-man show tragi-comique, GIGI est un solo intime, un abandon de soi, une perdition de l’identité… Heureusement Dalida est là !

Gigi, c’est toi là-bas dans le noir ? GIGI est une présence simple, fragile et sur le fil.

Du jeudi 22 janvier 2026 au samedi 24 janvier 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T00:59:59+01:00

Date(s) :

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/ce-que-laisse-la-mer/



Afficher la carte du lieu MAIF Social Club et trouvez le meilleur itinéraire

