Spectacle « Giraffe Mons Kharkiv V. A. Afanasyev State Academic Puppet Theater » Square Niederwerrn Ifs

Spectacle « Giraffe Mons Kharkiv V. A. Afanasyev State Academic Puppet Theater » Square Niederwerrn Ifs jeudi 9 octobre 2025.

Spectacle « Giraffe Mons Kharkiv V. A. Afanasyev State Academic Puppet Theater »

Square Niederwerrn Le Sablier Centre national de la marionnette Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:30:00

fin : 2025-10-09 20:15:00

Date(s) :

2025-10-09

Giraffe Mons est un spectacle poignant qui raconte la vie d’une girafe échappée du zoo de Kharkiv durant la Seconde Guerre mondiale, vue à travers les yeux d’un enfant. Cette œuvre délicate relie les horreurs passées à celles du conflit actuel abordant la peur et la solitude sans traumatiser.

Créer, résister, raconter

Giraffe Mons est un spectacle poignant qui raconte la vie d’une girafe échappée du zoo de Kharkiv durant la Seconde Guerre mondiale, vue à travers les yeux d’un enfant. Cette œuvre délicate relie les horreurs passées à celles du conflit actuel abordant la peur et la solitude sans traumatiser. Créée en pleine guerre en Ukraine, cette création devient un acte de résistance. Les marionnettes et les décors faits de bois et de métal évoquent les ruines de Kharkiv et ses immeubles dévastés. Si la guerre est au cœur du récit, l’émotion n’exclut ni la tendresse ni l’humour. Sans jamais sombrer dans la haine ou le pathos face à cette guerre qui reste malheureusement d’actualité, les artistes ukrainiens insufflent une lumière, une poésie, un espoir.

Le Sablier marque sa solidarité en accueillant ce spectacle et en coordonnant sa tournée en France.

Spectacle en ukrainien surtitré en français.

Autour du spectacle

À l’occasion de cette soirée le Sablier accueillera l’association Enfants de l’Ukraine qui présentera ses missions et proposera un appel aux dons.

Le bar vous proposera des spécialités ukrainiennes. .

Square Niederwerrn Le Sablier Centre national de la marionnette Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 69 69 billetterie@le-sablier.org

English : Spectacle « Giraffe Mons Kharkiv V. A. Afanasyev State Academic Puppet Theater »

Giraffe Mons is a poignant show that recounts the life of a giraffe escaped from the Kharkiv zoo during the Second World War, as seen through the eyes of a child. This delicate work links the horrors of the past to those of the present conflict, addressing fear and loneliness without traumatizing.

German :

Giraffe Mons ist ein ergreifendes Stück über das Leben einer Giraffe, die während des Zweiten Weltkriegs aus dem Zoo in Charkiw entkam, aus der Sicht eines Kindes. Dieses feinfühlige Werk verbindet die Schrecken der Vergangenheit mit denen des aktuellen Konflikts, indem es Angst und Einsamkeit thematisiert, ohne zu traumatisieren.

Italiano :

Giraffe Mons è uno spettacolo toccante che racconta la storia di una giraffa fuggita dallo zoo di Kharkiv durante la Seconda Guerra Mondiale, vista attraverso gli occhi di un bambino. Questo delicato lavoro collega gli orrori del passato con quelli del conflitto attuale, affrontando la paura e la solitudine senza traumatizzare.

Espanol :

Giraffe Mons es un conmovedor espectáculo que narra la historia de una jirafa que escapó del zoo de Kharkiv durante la Segunda Guerra Mundial, vista a través de los ojos de un niño. Esta delicada obra enlaza los horrores del pasado con los del conflicto actual, abordando el miedo y la soledad sin traumatizar.

L’événement Spectacle « Giraffe Mons Kharkiv V. A. Afanasyev State Academic Puppet Theater » Ifs a été mis à jour le 2025-09-23 par Calvados Attractivité