Spectacle Girl Power Théâtre La Foucotte Nancy

Spectacle Girl Power

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 18:30:00

fin : 2025-12-31 19:45:00

2025-12-31

Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite et qui obtiennent des supers-pouvoirs !

Rajoutez 18 mojitos et la super-gnôle du papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée.

Vers la féminité et au-delà !Tout public

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

English :

Take three super-girlfriends who decide to have a super-bender and get super-powers!

Add 18 mojitos and grandpa’s super-role… Shake it all up… You’ve got all the ingredients for a wacky feminist comedy.

Towards femininity and beyond!

German :

Man nehme drei Superfreundinnen, die sich in einem emotionalen Super-Galgen befinden und beschließen, sich einen Superkoch zu gönnen, wodurch sie Superkräfte erhalten!

Fügen Sie 18 Mojitos und den Super-Gag des Opas hinzu… Schütteln Sie das Ganze durch … Und schon haben Sie alle Zutaten für eine total verrückte, feministische Frauenkomödie.

Auf dem Weg zur Weiblichkeit und darüber hinaus!

Italiano :

Prendete tre super-ragazze in uno stato di super-lutto emotivo che decidono di fare un super-bender e ottenere dei super-poteri!

Aggiungete 18 mojito e il super ruolo del nonno… Scuotete il tutto… Avete tutti gli ingredienti per una commedia femminile, femminista e totalmente folle.

Verso la femminilità e oltre!

Espanol :

Se trata de tres super-amigas en un estado de super-dolor emocional que deciden tener una super-mezcla y ¡conseguir super-poderes!

Añade 18 mojitos y el superpapel del abuelo… Agítalo todo… Tienes todos los ingredientes para una comedia femenina, feminista y totalmente disparatada.

¡Hacia la feminidad y más allá!

L'événement Spectacle Girl Power Nancy