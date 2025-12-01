Spectacle Girl Power Théâtre La Foucotte Nancy
Spectacle Girl Power Théâtre La Foucotte Nancy mercredi 31 décembre 2025.
Spectacle Girl Power
Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
33
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 18:30:00
fin : 2025-12-31 19:45:00
Date(s) :
2025-12-31
Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite et qui obtiennent des supers-pouvoirs !
Rajoutez 18 mojitos et la super-gnôle du papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée.
Vers la féminité et au-delà !Tout public
33 .
Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86
English :
Take three super-girlfriends who decide to have a super-bender and get super-powers!
Add 18 mojitos and grandpa’s super-role… Shake it all up… You’ve got all the ingredients for a wacky feminist comedy.
Towards femininity and beyond!
German :
Man nehme drei Superfreundinnen, die sich in einem emotionalen Super-Galgen befinden und beschließen, sich einen Superkoch zu gönnen, wodurch sie Superkräfte erhalten!
Fügen Sie 18 Mojitos und den Super-Gag des Opas hinzu… Schütteln Sie das Ganze durch … Und schon haben Sie alle Zutaten für eine total verrückte, feministische Frauenkomödie.
Auf dem Weg zur Weiblichkeit und darüber hinaus!
Italiano :
Prendete tre super-ragazze in uno stato di super-lutto emotivo che decidono di fare un super-bender e ottenere dei super-poteri!
Aggiungete 18 mojito e il super ruolo del nonno… Scuotete il tutto… Avete tutti gli ingredienti per una commedia femminile, femminista e totalmente folle.
Verso la femminilità e oltre!
Espanol :
Se trata de tres super-amigas en un estado de super-dolor emocional que deciden tener una super-mezcla y ¡conseguir super-poderes!
Añade 18 mojitos y el superpapel del abuelo… Agítalo todo… Tienes todos los ingredientes para una comedia femenina, feminista y totalmente disparatada.
¡Hacia la feminidad y más allá!
L’événement Spectacle Girl Power Nancy a été mis à jour le 2025-07-02 par DESTINATION NANCY