Spectacle Go Corps in situ Vogelgrun

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

GO ! est un jeu entre deux artistes qui se rencontrent, se cherchent et se défient à travers une chorégraphie martiale. À chaque nouvelle partie, ils apprennent à se connaître, se contrôler, se dépasser.

GO ! est à la croisée de la danse contemporaine, des arts martiaux et numériques, où dans une chorégraphie imprégnée de la pratique martiale des artistes, ces univers se rencontrent et s’entremêlent pour créer un duo qui allie humour, précision du geste et beauté du mouvement, pour un moment hors du temps. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

