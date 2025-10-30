Spectacle GOAL, Fantaisie pour passement de jambes Escale Morteau

Spectacle GOAL, Fantaisie pour passement de jambes

Escale 1 rue du Stade Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-10-30 20:00:00

2025-10-30

Compagnie VIADANSE

Une mi-temps chorégraphique agile et loufoque qui se joue de l’imaginaire du foot.

D’abord, la cadence de l’échauffement claquements talons-fesses, crissement du cuir et cliquetis des crampons. Puis c’est le coup d’envoi dans la clameur du stade…

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux composent une partition pour équipe mixte de six danseurs·ses en dépliant la dramaturgie d’un match. Ensemble, ils expérimentent la multiplicité de gestes clés et d’émotions immédiatement suggérés dans la pensée collective. Passant d’un corps performatif et conquérant à un corps poétique et sensible, ils rejouent une partie où tragédie et merveilleux se renvoient sans cesse la balle.

Tout public, à partir de 6 ans. .

Escale 1 rue du Stade Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

