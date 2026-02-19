Spectacle Goldi La vérité sur Boucle d’Or & le Gangsta Rap rue Marius Moustier Fuveau

Spectacle Goldi La vérité sur Boucle d’Or & le Gangsta Rap

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h30. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-06 20:30:00

Vendredi 06 mars À 20h30 à la Galerie 1h15 tout public dès 9 ans

GOLDI est une démonstration. GOLDI est un show. GOLDI est un exposé méticuleux où sont enfin dévoilés les liens secrets entre Boucle d’or et le Gangsta rap.

Dans cette conférence inattendue, arguments imparables et raisonnements sans équivoque s’enchaînent pour révéler une découverte singulière les destins de Tupac (grand rappeur de la West Coast), Pythagore (grand maître de l’hypoténuse) et des trois ours mangeurs de porridge (grand, moyen et petit) sont mystérieusement connectés !

Porté par un humour décapant et une énergie contagieuse, ce spectacle construit un pont entre deux univers que tout oppose l’imaginaire enfantin et l’histoire du Hip-Hop. Une invitation à voir le monde autrement, où récit, musique et théories infaillibles s’entrelacent pour rendre hommage à un mouvement culturel majeur. .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Friday, March 06 At 8:30 pm at La Galerie 1h15 ? all ages 9 and up

GOLDI is a demonstration. GOLDI is a show. GOLDI is a meticulous exposé that finally reveals the secret links between Goldilocks and Gangsta Rap.

L’événement Spectacle Goldi La vérité sur Boucle d’Or & le Gangsta Rap Fuveau a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Fuveau