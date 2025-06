Spectacle « Gonzesse » de Victoire Gilardin Mairie Saint-Bonnet-Tronçais 27 juin 2025 07:00

Allier

Spectacle « Gonzesse » de Victoire Gilardin
Mairie 6 rue de la Mairie Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

« Gonzesse » de Victoire Gilardin est un spectacle qui va se dérouler à Saint Bonnet Tronçais, le vendredi 27 Juin à 20h30 à la ferme de l’étang.

Le tarif majeurs = 10 euros et mineurs = 5 euros.

Ce spectacle est déconseillé aux moins de 12ans.

.

Mairie 6 rue de la Mairie

Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 10 22 mairie.saintbonnettroncais@wanadoo.fr

English :

« Gonzesse » by Victoire Gilardin is a show that will take place in Saint Bonnet Tronçais, on Friday June 27 at 8:30pm at the ferme de l’étang.

Price: adults = 10 euros and minors = 5 euros.

This show is not recommended for children under 12.

German :

« Gonzesse » von Victoire Gilardin ist eine Aufführung, die in Saint Bonnet Tronçais am Freitag, den 27. Juni um 20:30 Uhr in der Ferme de l’étang stattfinden wird.

Der Preis: Erwachsene = 10 Euro und Minderjährige = 5 Euro.

Die Aufführung ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.

Italiano :

« Gonzesse » di Victoire Gilardin sarà rappresentato a Saint Bonnet Tronçais venerdì 27 giugno alle 20.30 presso la ferme de l’étang.

Prezzo: adulti = 10 euro e minori = 5 euro.

Lo spettacolo è sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Espanol :

« Gonzesse » de Victoire Gilardin se representará en Saint Bonnet Tronçais el viernes 27 de junio a las 20.30 h en la ferme de l’étang.

Precio: adultos = 10 euros y menores = 5 euros.

Espectáculo no recomendado para menores de 12 años.

