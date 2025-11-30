Spectacle: Gora musika Salle Lauga Bayonne

Spectacle: Gora musika

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Oiane et Urko, déjà bien connus pour leur carrière couronnée de succès au sein du groupe “Ene Kantak”, continuent d’égayer la vie de nombreux enfants et familles à travers la musique et la langue basque.

Cette fois-ci, en compagnie de Korrontzi, le groupe de musique basque traditionnelle par excellence, de Bixente Martinez, de dantzaris et de géants, ils se sont lancés dans cette nouvelle aventure Gora Musika!, une proposition pour profiter de la langue basque et de la musique comme jamais auparavant.

Dans ce nouveau spectacle, en plus des chansons déjà bien connues, ils présenteront les nouvelles chansons de leur prochain album qui sortira en novembre. De plus, dans ce nouveau spectacle, la musique sera jouée en direct toujours accompagnés par nos amis les géants, ce qui rendra la fête et la joie encore plus grandes.

Voir les familles danser et rire nous motive et nous rend fiers. .

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

