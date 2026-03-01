Spectacle Gorochko contre le dragon Cléry-Saint-André
Spectacle Gorochko contre le dragon
Rue du Stade Cléry-Saint-André Loiret
Gratuit
Début : Dimanche 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
2026-03-29
Spectacle organisé pendant le Salon du Livre Jeunesse
Gorochko contre le dragon par la Compagnie Slavicarib. Dès 6 ans
Gorochko (petit pois en ukrainien) est un héros emblématique du pays. Né d’un petit pois avalé par sa maman, il grandit à vue d’œil, pressé d’aller sauver sa sœur et ses frères, prisonniers d’un terrible dragon.
Spectacle d’une durée d’1H. .
Rue du Stade Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
English :
Show organized during the Salon du Livre Jeunesse
