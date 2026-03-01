Spectacle Gorochko contre le dragon Cléry-Saint-André

Spectacle Gorochko contre le dragon

Rue du Stade Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Spectacle organisé pendant le Salon du Livre Jeunesse

Gorochko contre le dragon par la Compagnie Slavicarib. Dès 6 ans

Gorochko (petit pois en ukrainien) est un héros emblématique du pays. Né d’un petit pois avalé par sa maman, il grandit à vue d’œil, pressé d’aller sauver sa sœur et ses frères, prisonniers d’un terrible dragon.

Spectacle d’une durée d’1H. .

Rue du Stade Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

English :

Show organized during the Salon du Livre Jeunesse

