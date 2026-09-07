Spectacle – Gounouj Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Spectacle – Gounouj

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Danse / Cie Zimarèl / 1h / dès 10 ans

Gounouj signifie « grenouille » en créole de la Guadeloupe, d’où est originaire le chorégraphe. Inspirée par les paysages luxuriants de l’île, aujourd’hui fragilisés par l’activité humaine, cette pièce pour quatre danseur·euse·s explore l’adaptation du vivant pour préserver son équilibre. Sons, lumières et mouvements composent un univers organique et sensoriel, entre danse contemporaine et culture antillaise.

Une ode au vivant, à sa force, sa fragilité et sa capacité à se transformer.Tout public

9 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Dance / Cie Zimarël / 1 hour / ages 10 and up

“Gounouj” means “frog” in Guadeloupean Creole, where the choreographer is from. Inspiredby the island’s lush landscapes—now threatened by human activity—this piece for four dancers explores how living things adapt to preserve their balance. Sounds, lights, and movements come together to create an organic and sensory world, blending contemporary dance with Caribbean culture.

An ode to life—to its strength, its fragility, and its capacity to transform.

L’événement Spectacle – Gounouj Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE