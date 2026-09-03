Spectacle : Goupil et Kosmao La Coupe d’Or Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Spectacle : Goupil et Kosmao

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:30:00

fin : 2026-10-09 20:10:00

Date(s) :

2026-10-09

Un magicien et son assistant renard présentent une fantaisie mêlant magie nouvelle, théâtre visuel et humour burlesque.

.

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Show : Goupil and Kosmao

A magician and his fox assistant present a fantasy combining new magic, visual theatre and burlesque humour.

L’événement Spectacle : Goupil et Kosmao Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan