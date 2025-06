Spectacle Goûter – Auberge les Bains douches Nantes 18 juin 2025 14:00

Gratuit : non Prix libre Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 6

Ouverture 14h (boissons et jeux à dispo)Début du spectacle 16h – Marionnettes et musiqueDurée 25 minSuivi d’un goûterCie En attendant la marée !Une histoire d’amitié sur fond coloré.« Blanc » vit heureux dans son monde blanc, sans connaître la saveur des couleurs.Jusqu’au jour ou un étranger, « Multicolore » vient emménager dans la maison d’en face.Multicolore est un spectacle de marionnettes sac abordant le thème de la différence par le biais des couleurs. De la musique live et un univers sonore illustre le propos.> Participation libre – conseillé 5€> de 18 mois à 6 ans

Auberge les Bains douches Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100