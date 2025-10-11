Spectacle Goutte à Goutte Varennes-sur-Loire

Spectacle Goutte à Goutte Varennes-sur-Loire samedi 11 octobre 2025.

Spectacle Goutte à Goutte

1 Rue des Baraudières Varennes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 11:00:00

Date(s) :

2025-10-11

L’eau est un élément fascinant qui voyage entre ciel, terre et océan. Avec Monsieur Gougout’, les enfants explorent le cycle de l’eau et découvrent ses pouvoirs de façon ludique et poétique.

1 Rue des Baraudières Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 72 29 mairie@varennessurloire.fr

English :

Water is a fascinating element that travels between sky, earth and ocean. With Monsieur Gougout? children explore the water cycle and discover its powers in a playful, poetic way.

German :

Wasser ist ein faszinierendes Element, das sich zwischen Himmel, Erde und Ozean bewegt. Mit Monsieur Gougout? erforschen Kinder den Kreislauf des Wassers und entdecken seine Kräfte auf spielerische und poetische Weise.

Italiano :

L’acqua è un elemento affascinante che viaggia tra cielo, terra e oceano. Con Monsieur Gougout? i bambini possono esplorare il ciclo dell’acqua e scoprirne i poteri in modo giocoso e poetico.

Espanol :

El agua es un elemento fascinante que viaja entre el cielo, la tierra y el océano. Con Monsieur Gougout? los niños pueden explorar el ciclo del agua y descubrir sus poderes de una forma lúdica y poética.

