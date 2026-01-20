Spectacle: graine de love École maternelle les matelots Saint-Georges-de-Didonne
Spectacle: graine de love
École maternelle les matelots Rue de Plaisance Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Laissez-vous emporter par des mots et des mouvements qui racontent les joies, les frissons et les tendresses de l’amour.
École maternelle les matelots Rue de Plaisance Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
English :
Let yourself be carried away by words and movements that tell of the joys, thrills and tenderness of love.
