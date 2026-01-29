Spectacle Graînes de Mômes Boucle rousse et les 3 ours Place de la Gare La Rochefoucauld-en-Angoumois
Spectacle Graînes de Mômes Boucle rousse et les 3 ours Place de la Gare La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 4 avril 2026.
Spectacle Graînes de Mômes Boucle rousse et les 3 ours
Place de la Gare Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Une adaptation pétillante de Boucle d’Or par le duo Huile d’olive et Beurre salé.
.
Place de la Gare Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A sparkling adaptation of Goldilocks by the duo Huile d’olive et Beurre salé.
L’événement Spectacle Graînes de Mômes Boucle rousse et les 3 ours La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord