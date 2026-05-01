Spectacle Graines de Mômes Le train-tortue Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Barbezieux-Saint-Hilaire

Spectacle Graines de Mômes Le train-tortue

Place de Verdun Château de Barbezieux (petite salle) Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre du Festival Graines de Mômes . Par Anne-Lise Vouaux pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Durée 30 min. Sur réservation.

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Place de Verdun Château de Barbezieux (petite salle) Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70 mediatheque@mairie-barbezieux.fr

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English : Spectacle Graines de Mômes Le train-tortue

As part of the ‘Graines de Mômes’ Festival. By Anne-Lise Vouaux, for children aged 18 months to 5 years. Running time: 30 minutes. Booking required.

L’événement Spectacle Graines de Mômes Le train-tortue Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Sud Charente